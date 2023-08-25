Опозиція вимагає відставки прем'єрки Каї Каллас.

В Естонії спалахнув скандал навколо чоловіка прем'єр-міністерки Каї Каллас Арво Халліка. Виявилось, що він частково володіє транспортною компанією Stark Logistics, яка веде бізнес у Росії. Вона заробила майже 1,5 мільйона євро на російських поставках під час війни.

Як повідомляє DW, одразу дві естонські газети закликали Каллас піти у відставку. Водночас деякі ЗМІ виступили з більш обережними пропозиціями - запропонували вибачитись або піди з посади за умови, що вона отримає новий мандат, якщо парламентарі вважатимусь цю ситуацію незначною.

"Ні в середу, ні в четвер ми не почули відповідей. Немає жодних підстав вважати, що ми почуємо їх у суботу або неділю. Тому Postimees дає прем'єр-міністрці дружню рекомендацію почати збирати речі сьогодні й уникнути відставки з іще більшою ганьбою в майбутньому", - заявило одне з видань.

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При цьому сам президент Естонії Алар Каріс закликав Каллас надати роз'яснення у зв'язку з підприємницькою діяльністю її чоловіка.

"Думаю, що громадськість чекає пояснень від прем'єр-міністрки. І після цього їй, напевно, доведеться подумати самій і поговорити зі своїми радниками про те, якими будуть подальші дії", - наголосив він.

Зазначається, що Каллас на прес-конференції спростувала інформацію і заявила, що зазначена компанія припинила надавати логістичні послуги у РФ через місяць після початку повномасштабної війни в Україні. Однак при цьому Stark Logistics продовжує перевозити вантажі в Росію для свого естонського партнера, фірми Metaprint.

"Він вирішив припинити комерційну діяльність у вересні, тому що ми поговорили. Я пояснила, якою є ситуація і який вигляд це має з боку", - додала прем'єрка.

Очільники Міноборони, МЗС та МВС висловили довіру до Каллас, хоча й запропонували перейти до подальших роз'яснень. При цьому опозиція вимагає відставки посадовиці.

"Це вкрай ганебний скандал, коли прем'єр-міністерка їздить усюди, представляючи себе великим другом України, вимагає від усіх закрити товарообмін і ділові відносини з Росією, як від інших країн, так і від естонських фірм, а її чоловік півтора року безперешкодно займається цим так, ніби це не стосується нашої прем'єр-міністерки", - обурився депутат Рійгікогу Хенн Пиллуаас.

Допомога Естонії у війні в Україні

Нещодавно Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, у який включено обладнання для розмінування та боротьби з дронами, медичне обладнання. Також країна розробила механізм конфіскації заморожених активів Росії.

Естонія - одна з країн, яка поставила Україні зброї більше за всіх, якщо порівнювати з її початковими запасами.

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