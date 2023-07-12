Голова комісії із закордонних справ естонського парламенту назвав його неоднозначним.

Послання Північноатлантичного Альянсу Україні може стати неправильним сигналом для Російської Федерації.

Таку думку висловив голова Комісії у закордонних справах парламенту Естонії Марко Міхкельсон в мікроблозі Twitter. Він назвав заяву, що прозвучала на саміті НАТО у Вільнюсі, неоднозначною.

"Послання НАТО Україні, на жаль, неоднозначне і може послужити невірним сигналом для Росії", - написав він.

Відео дня

Саміт НАТО у Вільнюсі: останні новини

Як відомо, 11 липня розпочався дводенний саміт НАТО. Україна очікувала, що зможе отримати від союзників чіткі гарантії безпеки і рішення про її майбутнє в Альянсі.

Удень Зеленський заявив, що отримав сигнал про наявність умов для отримання запрошення в НАТО. Він назвав безпрецедентним і абсурдним те, що немає часових рамок і для запрошення, і для членства.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вони згодні прибрати вимогу про виконання Плану дії по членству для України, однак запрошення країна отримає тільки після виконання всіх необхідних умов.

Відомо, що сьогодні президент України планує зустрітися з американськими, канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами.

Вас також можуть зацікавити новини: