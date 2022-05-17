За подання заявки проголосували 188 депутатів.

Парламент Фінляндії абсолютною більшістю голосів підтримав подання заявки на членство своєї країни в НАТО.

Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

За подання заявки проголосували 188 депутатів, лише 8 були проти. Ніхто з депутатів не утримався, троє були відсутні на засіданні.

Лист-заявка Фінляндії на вступ до НАТО може бути підписана сьогодні ввечері.

Як писав УНІАН, 15 травня стало відомо, що Фінляндія і Швеція офіційно вирішили вступити в НАТО.

Росія і Туреччина засудили таке рішення. Так, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вступ Швеції і Фінляндії в НАТО викликає стурбованість у Кремля. Також у РФ відкрито погрожували обом країнам військовим вторгненням, якщо вони вирішуватися на вступ до НАТО.

16 травня президент Російської Федерації Володимир Путін сказав, що відповідь країни на вступ до НАТО Швеції і Фінляндії залежатиме від розширення інфраструктури цього військово-політичного блоку.

Президент Туреччини (країна є членом НАТО) Реджеп Таїп Ердоган несподівано заявив, що Туреччина не може підтримати розширення Альянсу, тому що Фінляндія і Швеція є "домом для багатьох терористичних організацій".

Позиція Туреччини вже викликала подив серед країн-партнерів НАТО. Зокрема, в Держдепі США вже заявили, що "працюють над проясненням позиції Туреччини щодо потенційного вступу до НАТО Швеції та Фінляндії".

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