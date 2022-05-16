На голому місці створюються проблеми, стверджує президент Росії.

Президент Російської Федерації Володимир Путін сказав, що відповідь країни на вступ до НАТО Швеції та Фінляндії залежатиме від розширення інфраструктури цього військово-політичного блоку.

"Проблеми створюються на голому місці", публікує слова російського лідера ТАСС.

Глава РФ додав, що його країна не має проблем зі Швецією і Фінляндією, тому сам вступ цих держав до Альянсу безпосередньої загрози не створює.

Нагадаємо, РФ 24 лютого рано вранці вдерлася в Україну і назвала війну в нашій країні "спецоперацією", в тому числі для "денацифікації" наших земляків. Низка країн Заходу, зокрема, США та держави-члени ЄС вирішили допомогти Україні - запровадили проти Росії нові санкції та надали Києву зброю.

Влада РФ також почала погрожувати агресією західним країнам і не раз говорили про можливе застосування ядерної зброї.

Володимир Путін 9 травня в Москві на Красній площі під час військового параду на честь Дня перемоги виправдав напад Росії на Україну тим, що російська сторона нібито попередила "агресію" з боку НАТО.

Київ вважає, що Кремль не нападав би на українську державу, якби вона була в лавах Альянсу.

15 травня стало відомо, що Фінляндія і Швеція офіційно вирішили вступити в НАТО.

Варто зазначити, що Україна вирішила тримати курс на вступ до Альянсу після того, як РФ у 2014-му році захопила Крим й вдерлася на частину Донбасу.

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