Вони також пообіцяли зробити "все можливе, щоб забезпечити швидкий процес вступу".

Лідери Данії, Ісландії та Норвегії привітали рішення Фінляндії та Швеції подати заявку на членство в НАТО.

Про це йдеться у спільній заяві трьох країн.

"Ми рішуче вітаємо рішення Фінляндії та Швеції подати заявку на членство в НАТО. ... Це суверенні національні рішення, прийняті відповідно до права Фінляндії і Швеції вибирати свої власні заходи безпеки", - йдеться в повідомленні.

Лідери Данії, Ісландії та Норвегії наголосили, що безпека Фінляндії та Швеції є "питанням, що викликає загальну стурбованість", і вони мають право продовжувати процес свого вступу без будь-яких спроб втручання ззовні.

"Якщо Фінляндія або Швеція стануть жертвами агресії на своїй території до вступу в НАТО, ми будемо допомагати Фінляндії і Швеції всіма необхідними засобами", - пообіцяли три країни.

Зазначимо, раніше аналогічні домовленості Швеція та Фінляндія підписали з Британією.

Лідери трьох країн також пообіцяли зробити "все можливе, щоб забезпечити швидкий процес вступу", оскільки країни "вже відповідають критеріям членства в НАТО".

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре в окремій заяві пообіцяв "далі розвивати оборонне співробітництво північних країн".

Прагнення Фінляндії та Швеції до НАТО: що варто знати

Як писав УНІАН, 15 травня стало відомо, що Фінляндія і Швеція офіційно вирішили вступити в НАТО.

Росія і Туреччина засудили таке рішення. Так, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вступ Швеції і Фінляндії в НАТО викликає стурбованість у Кремля. Також у РФ відкрито погрожували обом країнам військовим вторгненням, якщо вони вирішуватися на вступ до НАТО.

16 травня президент Російської Федерації Володимир Путін сказав, що відповідь країни на вступ до НАТО Швеції і Фінляндії залежатиме від розширення інфраструктури цього військово-політичного блоку.

Президент Туреччини (країна є членом НАТО) Реджеп Таїп Ердоган несподівано заявив, що Туреччина не може підтримати розширення Альянсу, тому що Фінляндія і Швеція є "домом для багатьох терористичних організацій".

Позиція Туреччини вже викликала подив серед країн-партнерів НАТО. Зокрема, в Держдепі США вже заявили, що "працюють над проясненням позиції Туреччини щодо потенційного вступу до НАТО Швеції та Фінляндії".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Туреччина не блокуватиме заявку Фінляндії та Швеції. А Заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане висловив упевненість в тому, що вдасться знайти консенсус з Туреччиною з питання вступу до Альянсу Фінляндії та Швеції.

Команда шведських дипломатів відправиться до Туреччини для переговорів щодо заперечень стосовно вступу Шведської держави до Альянсу.

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