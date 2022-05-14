Хоча Туреччина офіційно підтримувала розширення НАТО, її опозиція може створити проблему для Швеції та Фінляндії.

США працюють над проясненням позиції Туреччини щодо потенційного вступу до НАТО Швеції та Фінляндії.

Про це заявила високопоставлений представник Держдепартаменту США по Європі Карен Донфрід після того, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що Анкара не підтримує заявки двох країн на вступ до альянсу, передає Голос Америки.

Зокрема, Ердоган сказав, що член НАТО Туреччина не може підтримати плани Швеції і Фінляндії приєднатися до альянсу, враховуючи, що країни Північної Європи є "домом для багатьох терористичних організацій".

"Що стосується коментарів президента Ердогана, то ми працюємо над роз'ясненням позиції Туреччини", - пояснила Донфрід.

Вона зазначила, що ця тема буде обговорюватися на зустрічі НАТО у вихідні дні в Берліні, де візьмуть участь міністри закордонних справ Туреччини, Швеції та Фінляндії.

Донфрід була обережна у своїх коментарях і підкреслювала, що Адміністрації президента Байдена спочатку необхідно повністю зрозуміти позицію Анкари з цього питання. "Мені незрозуміло, чому Туреччина каже, що буде проти. Туреччина і Швеція дуже ефективно працювали в контексті НАТО", - додала вона.

Хоча Туреччина офіційно підтримувала розширення НАТО з тих пір, як 70 років тому приєдналася до альянсу, її опозиція може створити проблему для Швеції та Фінляндії, оскільки новим країнам-кандидатам потрібна одностайна згода членів Північноатлантичного блоку.

Прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин в інтерв'ю "Рейтер" уточнив, що Туреччина "не закриває двері" для вступу Швеції і Фінляндії в НАТО, проте Анкара хотіла б провести переговори з двома північноєвропейськими країнами з питань "припинення терористичної діяльності". Особливо це стосується Стокгольма, уточнив Калин.

За словами Калина, Робоча партія Курдистану (РПК), визнана терористичною організацією в Туреччині, США і Євросоюзі, займається збором коштів і вербуванням бойовиків в Європі, і її присутність в Швеції "сильна, відкрита і загальновідома".

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