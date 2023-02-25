Французька армія вперше за багато років готується до війни з рівним за силою противником.

У Франції стартували найбільші за останні роки військові навчання, в рамках яких армія відпрацьовуватиме свою участь у повномасштабній війні. Про це пише Le Figaro.

Навчання "Оріон" необхідні для відпрацювання взаємодії різних родів військ в умовах "війни високої інтенсивності". Подібного бойового досвіду у сучасної французької армії просто немає.

"В Афганістані або Малі солдатам не потрібно було боятися ні засобів ППО, ні ворожої артилерії, в кращому випадку потенційно смертельних засідок, але без будь-якого реального впливу на сили. Завтра противник може бути рівним [нам за силою]", – пише видання.

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За словами міністра оборони Себастьєна Лекорню, нинішні навчання стали наймасштабнішими "за багато десятиліть". Загалом задіяно близько 20 тисяч військовослужбовців сухопутних, морських і повітряних сил, а також підрозділи космічного, інформаційного та кібернетичного секторів безпеки.

"Ці навчання, які триватимуть більше 2 місяців, мають на меті підготувати наші сили до ситуацій найбільш складних зіткнень в умовах сучасної війни і продемонструвати, що наші військові здатні реагувати і демонструвати витримку в умовах конфлікту високої інтенсивності", – заявив Лекорню.

При цьому французькі військові запевняють, що задумали ці навчання ще у 2021 році – до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Події в Україні змінили контекст, але не сценарій навчань. Але цей конфлікт підкреслює важливість тих опцій, які ми вибрали", – заявив командувач французькими військами Ніколя Ле Нан.

Війна в Україні - реакція Франції

В лютому Макрон і Шольц вмовляли Зеленського почати діалог з Росією. За вечерею в Єлисейському палаці Макрон сказав Зеленському, що навіть смертельні вороги, такі як Франція і Німеччина змушені були укласти мир після Другої світової війни.

За словами Макрона, він хоче перемоги України у війні, але не повного розгрому країни-агресора. Він висловив думку, що війна не буде завершена військовим шляхом.

Водночас Франція продовжує надавати Україні військово-технічну допомогу. Найближчими днями Франція передасть Україні бойові машини AMX-10 RC.

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