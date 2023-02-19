Макрон також висловив думку, що війну не буде завершено військовим шляхом.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче перемоги України у війні, розвʼязаній Російською Федерацією, але не повного розгрому країни-агресорки.

В інтерв'ю виданню Le Figaro та ще двом французьким ЗМІ після Мюнхенської безпекової конференції, яке відбулося на борту літака, Макрон висловив думку, що війну не буде завершено військовим шляхом.

"Я хочу, щоб Росія зазнала поразки в Україні, і я хочу, щоб Україна змогла відстояти свою позицію, але я переконаний, що врешті-решт це не завершиться військовим шляхом. Я не вважаю, як дехто, що Росію слід повністю розгромити, напасти на її території. Вони хочуть перш за все розчавити Росію. Такої позиції Франція ніколи не займала і не буде", – сказав президент Франції.

Відео дня

Він зазначив, що деякі, особливо у Східній Європі, займають більш жорстку позицію та критикували його за думку про те, що Росію не слід "принижувати".

"Сьогодні Україні потрібно очолити військовий наступ, який розірве російський фронт, щоб спровокувати повернення до переговорів", – додав Макрон.

При цьому, за його словами, "жодна сторона не може повністю виграти" у цій війні – ні Україна, ні Росія.

Війна в Україні: прогнози

Колишній командувач військ США у Європі генерал Бен Ходжес вважає, що за умови надання союзниками всієї необхідної зброї, передусім ракет далекого радіуса дії, Україна здатна звільнити Крим уже до кінця літа. А деокупація Донбасу можлива наступного року чи навіть раніше.

Екс-директор ЦРУ Девід Петреус прогнозує, що Збройні сили України зможуть відкинути російські війська ще далі цього літа, в залежності від поставок зброї і стратегії.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив на Мюнхенській конференції з безпеки, що Україна повинна перемогти у війні проти Російської Федерації. В іншому випадку це буде лише початком агресії країни-терориста.

Вас також можуть зацікавити новини: