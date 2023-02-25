Будь-яке рішення про те, коли і за яких умов ці переговори почнуться, повинен приймати Київ.

Франція, Німеччина і Великобританія розглядають можливість більш тісних зв'язків між Україною і НАТО, щоб спонукати Київ почати мирні переговори з Москвою.

Про це The Wall Street Journal анонімно розповіли представники урядів трьох країн. Як зазначає видання, минулого тижня британський прем'єр-міністр Ріші Сунак запропонував план угоди, завдяки якому Україна отримає ширший доступ до передової військової техніки, зброї та боєприпасів для оборони після завершення війни. За його словами, цей план обговорять на саміті НАТО в липні.

За словами французьких, німецьких і британських чиновників, Франція і Німеччина підтримали цю ініціативу. Вони бачать в ній спосіб зміцнити довіру до України і підштовхнути владу країни до мирних переговорів.

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Інша мета запропонованої домовленості - вплинути на Росію, розповіло британське джерело газети. Якщо Росія побачить, що захід у майбутньому готовий розширити військову допомогу Україні, це переконає Москву в тому, що вона не зможе досягти своїх військових цілей, пояснив він.

При цьому джерела The Wall Street Journal заявили, що будь-яке рішення про те, коли і за яких умов ці переговори почнуться, повинен приймати Київ.

Ініціативи про мир між Україною та РФ

В ході Лютневої поїздки Володимира Зеленського до Європи президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц на тристоронній зустрічі в Парижі намагалися переконати президента України розпочати мирні переговори з Росією.

24 лютого Пекін представив документ під назвою "позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи". У списку з 12 пунктів влада Піднебесної заявили про необхідність "поваги суверенітету всіх країн", припинення бойових дій, відновлення мирних переговорів, скасування санкцій і т.п. ніяких конкретних шляхів досягнення бажаного представлено не було.

У Білому домі, коментуючи "мирний план" Китаю, відзначили, що війна в Україні може закінчитися хоч завтра, якщо Путін зробить відповідний вибір.

Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що представлений Пекіном документ не можна вважати мирним планом.