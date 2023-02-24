Західні лідери не вірять, що Україна зможе визволити свої території військовою силою.

Під час лютневої поїздки Володимира Зеленського до Європи президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц на тристоронній зустрічі в Парижі намагалися переконати президента України почати мирні переговори з Росією. Про це обізнані джерела розповіли The Wall Street Journal.

"За вечерею в Єлисейському палаці Макрон виступив з більш тверезою промовою, сказавши Зеленському, що навіть смертельні вороги, такі як Франція і Німеччина змушені були укласти мир після Другої світової війни", – розповіли журналістам джерела.

Також французький лідер намагався переконати Зеленського, що зрештою йому доведеться відмовитися від ролі військового лідера і перейти до політичних рішень.

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Пізніше, виступаючи на конференції з безпеки в Мюнхені, Макрон публічно висловив сумнів, що результат війни вирішиться на полі бою.

"Зараз нам потрібно, щоб Україна почала військовий наступ, який відсуне російський фронт, щоб відкрити шлях для повернення до переговорів", – заявив президент Франції.

Переговори Зеленського з лідерами Європи на початку лютого

8 лютого президент України вирушив з неанонсованим візитом до Великої Британії. Там він зустрівся з прем'єр-міністром і королем країни, а також виступив перед місцевим парламентом. За підсумками цієї зустрічі Великобританія зробила важливу заяву про військову допомогу для України.

Увечері того ж дня Зеленський прибув до Парижа, де провів тристоронню зустріч з Макроном і Шольцем. Обговорювали поставки далекобійної зброї.

Наступного дня Зеленський відвідав саміт ЄС у Брюсселі, де зустрівся з усіма лідерами Європейського Союзу. При цьому всім керівникам країн ЄС він вручив по списку зброї, яку Україна хотіла б від них отримати.

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