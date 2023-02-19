Українські екіпажі майже закінчили навчання і готуються повернутися додому вже з технікою.

Франція передасть Україні бойові машини AMX - 10 RC вже наприкінці наступного тижня. Про це заявив Міністр оборони країни Себастьян Лекорню в інтерв'ю Le Parisien.

"Тренування [українських екіпажів] закінчуються, ця бронетехніка буде доставлена з кінця наступного тижня", - повідомив він.

Лекорню ухилився від питання, скільки ж таких бойових машин буде поставлено в Україну. Міністр зазначив, що не хоче надавати Росії таку "стратегічну інформацію".

Відео дня

Крім того, чиновник повідомив, що у Франції немає планів анонсувати поставку основних бойових танків Leclerc в Україну.

Бойові бронемашини AMX-10RC - що це таке

AMX–10 RC – представник специфічного виду бойової техніки, популярної у французької армії. Являє собою важкий бронеавтомобіль, оснащений 105-мм нарізною гарматою. Через це AMX-10 RC часто популярно називають легким або колісним танком, хоча це і некоректне визначення.

Серійно AMX-10RC випускався з 1976 по 1994 рік. Широко застосовувався Францією в різних локальних конфліктах на території Африки та Азії.

На початку січня в бесіді з Володимиром Зеленським президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв поставку неназваної кількості AMX-10RC в Україну.

Військовий експерт Олег Катков вважає, що AMX-10RC стануть "нічним жахом" для російських військових. На його думку, у цих машин є всі шанси стати "сковородою" для росіян на українській землі.

Вас також можуть зацікавити новини: