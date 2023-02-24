Міністр економіки та віце-канцлер ФРН Роберт Хабек запропонував новий механізм покарання для компаній, які продовжать ввозити підсанкційні товари у РФ.

У Німеччині придумали новий спосіб для блокування тіньового експорту санкційних товарів на територію Російської Федерації на тлі дискусій щодо відповідних обмежень в рамках економічного тиску на РФ.

Як зазначив міністр економіки й віце-канцлер ФРН Роберт Хабек, наразі багато компаній продовжують торгувати з країною-агресором, експортуючи туди підсанкційні товари через треті країни світу. Для того, щоб мінімізувати ці випадки, чиновник запропонував ввести за обхід санкцій кримінальне покарання, пише Financial Times.

"Уряд не готовий це терпіти й буде боротися з обходом санкцій, вдаючись навіть до кримінального покарання", - сказав він.

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Міністр запропонував, щоб надалі компанії чітко прописували у своїх експортних деклараціях пункт про кінцеве використання своїх товарів, виключивши їх перевезення на територію РФ.

Хабек заявив, що Німеччина наполягатиме на введенні подібного обмежувача в рамках введення 11-го пакету санкцій проти РФ. Він підкреслив, що економічний тиск на РФ має бути як на національному, так і на загальноєвропейському рівні.

"Нові правила будуть діяти щодо всіх санкційних товарів, що мають значення для російської військової машини", - пообіцяв Хабек.

ЄС перебуває на фінальному етапі підготовки 10-го пакету санкцій

Нагадаємо, що наразі міністри Євросоюзу знаходяться на етапі введення 10-го пакету санкцій проти Російської Федерації. За даними ЗМІ, ключові пункти нових обмежень стосуватимуться заборони на експорт технологій і компонентів, які потрібні Росії для підтримки її військової машини.

Відзначимо, що посли ЄС хотіли прийняти новий пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Однак в рамках своєї зустрічі 23 лютого дипломати не змогли домовитися, їх дискусія зайшла в глухий кут.

Пізніше стало відомо, що основною перепоною в переговорах послів став пункт щодо введення штрафів за приховування російських активів. Такі заходи заблокували понад десять країн ЄС. Очікується, що сьогодні дискусії з цього приводу продовжаться.

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