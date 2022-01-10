У Москві заявили, що їм потрібні залізобетонні гарантії, що ці дві країни не стануть членами НАТО.

Російська Федерація наполягає на тому, щоб Північноатлантичний альянс відмовився від членства Грузії та України в НАТО. У Держдепі в свою чергу заявили, що не дозволять нікому закрити двері Альянсу для будь-якої країни.

Про це стало відомо за підсумками переговорів делегацій США і РФ в Женеві.

За словами заступника голови МЗС РФ Сергія Рябкова, позиція Росії щодо розширення НАТО залишається колишньою - ні Україна, ні Грузія не повинні ставати членами Альянсу. При цьому заявив, що Москві потрібні залізобетонні гарантії, що ці дві країни не стануть членами НАТО.

"Пояснили чому отримання правових гарантій нерозширення НАТО - це абсолютний імператив, чому нам в обов'язковому порядку необхідно отримати правові гарантії нерозміщення біля російських рубежів відповідних ударних засобів, і чому ми ставимо питання про те, що НАТО має відмовитися від матеріального освоєння території держав, які вступили до НАТО за період після 1997 року", - зазначив дипломат.

Водночас представник Держдепу Уенді Шерма заявила, що США не дозволять нікому закрити двері НАТО для будь-якої країни, включаючи Україну.

Читайте такожУ США назвали два шляхи вирішення ситуації навколо УкраїниПри цьому дипломат зазначила, що США запропонували РФ провести подальші двосторонні консультації. При цьому вона вказала, що Вашингтон зацікавлений у переговорах з Москвою щодо стратегічної і тактичної зброї, ракет в Європі, транспарентності, масштабів військових навчань.

Переговори США і РФ щодо "гарантій безпеки" - що відомо

31 жовтня 2021 року в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

22 грудня Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів знаходяться 122 тисячі російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тисячі.

17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України в Нато, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня дипломати США і Росії проведуть у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня відбудеться засідання Ради НАТО-Росія в Брюсселі і 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

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