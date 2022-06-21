Але спочатку необхідно розв'язати "територіальні проблеми".

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про намір країни вступити до Північноатлантичного Альянсу після вирішення територіальних проблем.

Як повідомляє "Грузія Онлайн", про це глава уряду Грузії заявив під час виступу на економічному форумі в Катарі.

"Наша мотивація - стати членом НАТО. Це залежить від нашої стратегічної готовності і терпіння. Ми розуміємо, що членство в НАТО залежить не тільки від нашого бажання вступити в НАТО, для надання Грузії членства між усіма державами-членами Альянсу має бути досягнутий консенсус. Ми не наївні, ми розуміємо, що у Грузії є територіальні проблеми, які ми повинні спочатку вирішити, а потім вже вступати в НАТО. Така думка наших європейських друзів і друзів у НАТО", - сказав він.

Політика Грузії, за словами Гарібашвілі, полягає у відновленні територіальної цілісності і суверенітету шляхом мирних переговорів.

"Ми не контактували з [Москвою] з тих пір, як прийшли до влади. У нас не було ніяких політичних консультацій з 2012 року, існують тільки торгово-економічні відносини", — заявив він.

Нагадаємо, два регіони Грузії - Абхазія і Південна Осетія - перебувають під російською окупацією.

Вступ Грузії до ЄС: що варто знати

Як раніше повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Після цього аналогічні заявки подали і Грузія з Молдовою.

8 червня Європарламент підтримав резолюцію з рекомендацією ЄС надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

17 червня стало відомо, що Європейська комісія рекомендувала Європейській Раді надати статус кандидата Молдові і Україні, але Грузія ще повинна виконати ряд вимог.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що якщо комусь членство в ЄС і належить, то Грузії, а потім вже Україні та Молдові.

21 червня тисячі жителів Тбілісі вийшли на мітинг на підтримку європейської інтеграції Грузії.

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