Генсек Альянсу нагадав, що РФ не має права втручатися в це питання

Північноатлантичний альянс прийняв рішення про членство України та Грузії. Російська Федерація не має права втручатися в це питання.

Про це заявив генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в інтерв'ю La Repubblica.

"Україна вже подала заявку на членство, і ми вирішили працювати над цим, підтримуючи її реформи, допомагаючи в модернізації збройних сил за нашими стандартами. У 2008 році ми вирішили, що Україна і Грузія стануть членами (НАТО - ред.), але ми не встановлювали, коли саме", - заявив генсек Альянсу

При цьому він вказав, що тільки Україна може вирішити, чи буде вона вступати в НАТО чи ні, а Москва не має права втручатися в це питання. Водночас Столтенберг не назвав терміни вступу України до Альянсу.

"Зараз на порядку денному реформи - допомога Україні. Повторюю: зараз справа в російській агресії. Вони окупували частину України - Крим, контролюють Донбас за підтримки сепаратистів, а потім хочуть змусити нас прийняти договір, який би порушив національний суверенітет", - підсумував генсек НАТО

Читайте також У Росії поскаржилися на" непробивну позицію "НАТО і США щодо "гарантій безпеки" Переговори РФ - НАТО щодо України

У Брюсселі 12 січня на засіданні Ради НАТО-Росія обговорювалися питання безпеки в Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали РФ вивести війська з України, в тому числі з Криму.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів. Також всі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

Вас також можуть зацікавити новини: