На даний момент в Ірані страчені чотири людини, заарештовані за участь у протестах.

Судова система Ірану заявила, що помилувала близько 22 тисячі осіб, заарештованих в ході широкомасштабних антиурядових протестів, що спалахнули у вересні минулого року.

Вони входять до числа приблизно 82 000 осіб, які були частиною амністії ув'язнених, оголошеної минулого місяця верховним лідером аятолою Алі Хаменеї, заявив глава судової системи Ірану Голам-Хоссейн Мохсені-Еджеі, пише Bloomberg.

Помилування не поширюється на протестувальників, які були звинувачені або засуджені за насильницькі злочини, йдеться в заяві.

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Протести в Ірані - подробиці

На даний момент в Ірані страчено чотирьох людей, заарештованих за участь у протестах, які були викликані смертю під вартою в поліції Махси Аміні, 22-річної курдської жінки, затриманої нібито за порушення ісламського дрес-коду.

Правозахисні організації стверджують, що майже 20 000 людей були затримані під час заворушень з моменту їх початку, а понад 500 людей, у тому числі десятки дітей, були вбиті силами безпеки. До 8 грудня жоден з вироків не був виконаний, але в той день був страчений перший протестувальник. У Білому домі заявляли, що впевнені, що Росія ділиться з Іраном досвідом у придушенні протестів.

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