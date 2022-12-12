Страта Рахнаварда спричинила хвилю обурення в соцмережах.

В Ірані був страчений 23-річний Маджид Реза Рахнавард, якого звинуватили у тому, що 26 листопада він нібито скоїв напад із холодною зброєю на силовиків на вулиці в Мешхеді (місто на північному сході Ірану).

Як повідомляє офіційне агентство новин Ірану IRNA, спершу іранський суд засудив протестувальника до публічної страти. Справу було повторно розглянуто суддями Верховного суду країни.

"За їхнього схвалення та після проходження всіх юридичних і шаріатських формальностей", пише IRNA, вирок було виконано в присутності людей в тому ж Мешхеді.

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Після виконання вироку головний суддя Голам Алі Садегі подякував всім учасникам процесу за швидкий розгляд цієї справи та ефективну боротьбу з бунтівниками.

Страта Рахнаварда спричинила хвилю обурення в соцмережах. Активісти в називають її "злочинним актом" духовенстваа, який спрямований на стримування інакомислення.

Вони заявляють, що родині Рахнаварда зателефонували сьогодні о 7 ранку за місцевим часом і запросили на цвинтар, попередивши, що їхню дитину було страчено і поховано.

Протести в Ірані

У вересні в Ірані спалахнули масові протести, поштовхом до яких стала смерть 22-річної Махси Аміні, яку затримала поліція моралі за те, що вона нібито носила хіджаб "неналежним чином".

Іранська влада жорстоко придушує протести. За інформацією Управління Верховного комісара ООН з прав людини, поліція затримала тисячі людей по всій країні через участь у протестах. Станом на кінець листопада сповізали, що під час протестів загинули понад 300 людей, у тому числі 40 дітей.

Щонайменше шість осіб, пов'язаних з протестами, засудили до смертної кари за звинуваченнями в "мохаребі", або "веденні війни проти Бога". До 8 грудня кожен з приговорів не було виконано. Тоді стратили першого протестувальника.

У Білому домі заявляли, що впевнені, що Росія ділиться з Іраном досвідом у придушенні протестів.

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