Також канадська провінція відмовилася від послуг компанії Ілона Маска.

Прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд заявив, що у відповідь на запроваджені президентом США мита проти Канади його провінція забороняє американським компаніям брати участь у місцевих закупівлях і "розриває" угоду з компанією Ілона Маска Starlink про надання високошвидкісного інтернету.

"Ми розриваємо контракт Онтаріо зі Starlink. З цим покінчено. Його більше немає", – наводить слова Форда CNN.

У листопаді у провінції повідомляли, що SpaceX мала запропонувати свої послуги супутникового інтернету Starlink близько 15 000 будинків і підприємств.

Відео дня

Крім того, Даг Форд пригрозив застосувати 25% надбавку на електроенергію, яку його провінція постачає до США, якщо у Трампа не переглянуть рішення про мита:

"Ми без вагань відключимо і їхню електроенергію. Ми повинні переконатися, що Америка відчує біль".

Премʼєр Онтаріо також додав, що насамперед такі заходи завдадуть шкоди тим штатам, де підтримують Дональда Трампа.

До того ж, за словами Форда, Рада з контролю за алкогольними напоями Онтаріо прибирає американську продукцію з полиць магазинів.

Мита США проти Канади

Дональд Трамп запровадив мита на товари з Канади. З 4 березня 2025 року імпорт обкладатиметься податком у 25%, а канадські енергетичні товари обкладатимуться митом у 10%.

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо у відповідь на цей крок оголосив, що що Оттава запроваджує 25% мита проти американських товарів на суму 155 мільярдів доларів.

Пізніше Трамп виступив із новими погрозами в бік Канади. Він назвав Трюдо "губернатором" і сказав, що "коли він запроваджує мита у відповідь проти США, наші мита у відповідь негайно збільшаться на таку ж суму".

Вас також можуть зацікавити новини: