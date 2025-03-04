Єврокомісія висловила солідарність із "близькими союзниками", але про Китай не згадала.

Європейська комісія у вівторок, 4 березня, засудила мита, які президент США Дональд Трамп запровадив щодо Канади та Мексики, на тлі зростання напруженості у відносинах між історичними союзниками через торгівлю і війну в Україні.

"Ми закликаємо Сполучені Штати переглянути свій підхід і працювати в напрямку спільного, заснованого на правилах рішення, яке принесе користь усім сторонам. Цей крок ризикує порушити глобальну торгівлю, завдати шкоди ключовим економічним партнерам і створити непотрібну невизначеність у той час, коли міжнародне співробітництво як ніколи важливе", - йдеться в заяві Комісії, пише Politico.

Виконавчий орган ЄС висловив тверду солідарність із Канадою та Мексикою, назвавши їх "не тільки близькими союзниками ЄС, а й життєво важливими економічними партнерами".

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При цьому в заяві не згадується рішення Трампа подвоїти мита щодо Китаю до 20%.

Варто зазначити, що, намагаючись об'єднати зусилля напередодні торговельної війни з Трампом, ЄС завершив переговори про торговельну угоду з Мексикою за кілька днів до інавгурації нового президента США. Брюссель також уклав угоду з Канадою.

Мита Трампа проти Канади, Мексики та Китаю - останні новини

3 березня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження з 4 березня нових 25% мита на всі мексиканські та канадські товари і 10% мита на імпорт енергоносіїв із Канади, зробивши ще один крок до розв'язання повномасштабної торговельної війни з найбільшими торговельними партнерами.

У відповідь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна запроваджує 25% мита на американські товари на суму 30 мільярдів доларів негайно і ще на 125 мільярдів доларів через 21 день.

Міністерство торгівлі Китаю також оголосило, що з 10 березня запровадить до 15% мита на деякі види американського імпорту, включно з сільськогосподарськими продуктами, як-от курка, свинина, соя та яловичина. Він також додав 15 американських компаній до китайського списку експортного контролю.

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