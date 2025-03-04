Премʼєр-міністра країни американський президент назвав "губернатором".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив запровадити додаткові мита проти Канади. Такий крок він погрожує вжити у відповідь на обмеження, які ухвалили в Оттаві після запровадження мит з боку Вашингтона.

Таку заяву американський лідер зробив у своїй соцмережі Truth Social. Примітно, що премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо Трамп назвав "губернатором".

"Будь ласка, поясніть губернатору Канади Джастіну Трюдо, що коли він запроваджує мита у відповідь проти США, наші мита у відповідь негайно збільшаться на таку ж суму", – йдеться в заяві президента США.

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Раніше Трамп неодноразово говорив про "приєднання" Канади до США – у якості 51-го штату.

Мита США проти Канади

4 березня 2025 року набули чинності запроваджені Дональдом Трампом мита проти Канади і Мексики. Імпорт із Канади та Мексики обкладатиметься податком у 25%, а канадські енергетичні товари обкладатимуться митом у 10%.

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, коментуючи цей крок з боку Вашингтона, заявив, що Канада не збирається відступати. Він оголосив, що Оттава запроваджує 25% мита проти американських товарів на суму 155 мільярдів доларів.

"Сьогодні Сполучені Штати розпочали торговельну війну проти Канади, свого найближчого партнера і союзника, свого найближчого друга. Водночас вони говорять про позитивну співпрацю з Росією, умиротворяючи Володимира Путіна, брехливого, кровожерливого диктатора. Нехай це буде логічно", – заявив канадський політик.

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