Канада підтримує Україну на військовому, фінансовому, економічному, гуманітарному та інституційному напрямках, підкреслила посол.

Канада не має багатоцільових бойових літаків F-16, які Україна просить у міжнародних союзників і партнерів.

Про це Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза розповіла в інтерв’ю УНІАН. "Україна не шукає таких літаків, які у нас є. Однак, знову таки, ми говоримо про те, що у нас немає літаків F-16 або МіГ, але ми можемо надати щось інше. Наприклад, у нас є компанії, які виробляють камери для безпілотних літальних апаратів. Усі "Байрактари", які літають і збирають потрібні дані, мають канадські камери. У нас є комунікаційні супутники, які надають необхідну інформацію для України. У нас є виробники зимового одягу – ми надали понад 500 тис. одиниць зимового одягу", - сказала Ґаладза.

При цьому дипломат запевнила, що Канада розглядає усі можливі варіанти надання допомоги, аби Україна змогла перемогти. "Канада підтримує Україну на всіх напрямках: військовому, фінансовому, економічному, гуманітарному, інституційному. На додаток, ми вкладаємо ресурси й на дипломатичному рівні на міжнародній арені: аби залучати інші країни до консенсусу з метою підтримки України, а також утримувати цей сильний консенсус між країнами так званого Заходу", - зазначила посол.

Відео дня

"У нас є танки, бронеавтомобілі Roshel Senator, за допомогою яких безпечно може пересуватися військовий персонал. І так ми далі будемо працювати", - підкреслила Ґаладза.

Вона нагадала, що Канада купила для України одну систему протиповітряної оборони NASAMS, а в останньому пакеті підтримки Канада надає більшу кількість снарядів для NASAMS.

"Далі будемо обговорювати з нашими союзниками, з міністром оборони України Олексієм Резніковим, що ще потрібно. Ухвалення відповідних рішень в Канаді продовжується", - додала посол.

Також дипломат відзначила, що Канада підтримує економіку в Україні у той час, коли українські військові тримають фронт. "Дуже важливо надавати Україні фінансову допомогу, щоби забезпечити її стабільність", - наголосила Ґаладза.

Винищувачі для України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що Сили оборони України зможуть дуже швидко звільнити окуповані території, якщо отримають американські винищувачі F-15 та F-16, які мають країни-члени НАТО.

Рішення про передачу Україні літаків F-16 ані в США, ані в інших країнах не ухвалювали.

Нещодавно президент Польщі Андрій Дуда пообіцяв передати Україні чотири МіГ-29. Одразу після цього передачу 13 таких винищувачів анонсувала Словаччина.

Вас також можуть зацікавити новини: