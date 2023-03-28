Росіяни лаялись та принижували жінку.

На Кіпрі окружний суд міста Ларнака засудив до 6 місяців позбавлення волі українку, яка погрожувала ножем групі росіян. Вони у цей час святкували день прапора РФ.

Як повідомляє The Cyprus Times, інцидент стався у серпні 2022 року. Росіяни збирались роз’їжджати на автівках по місту, святкуючи день російського прапора.

Українку звинуватили у носінні зброї для залякування, перебуванні у стані алкогольного сп’яніння у публічному місці, хуліганстві та порушенні громадського порядку.

Відео дня

Під час засідань під судом збирались протестувальники, які закликали владу не зосереджуватися на ймовірних намірах терору. Вони тримали плакати "Ні війні". Також суд просили пом'якшити вирок у зв'язку з обставинами. Наприклад, жінка мала проблеми зі здоров'ям після загибелі брата.

У соцмережах поширилось відео, на якому видно, як засмучена жінка з ножем у руках, хитаючись, йшла до невеликої групи росіян з прапорами. Водночас громадяни країни-агресора лаялись та принижували жінку.

Напади на росіян на українців

Зазвичай за кордоном саме росіяни поводять себе агресивно по відношенню до українців. Є десятки нападів на жінок та дітей з України.

У вересні 2022 року в іспанському місті Сан-Себастьяні російський провокатор напав на українок зі звинуваченнями у фашизмі.

У Франції громадянин РФ побив двох українок з Ізюму Харківської області.

У грудні росіянка напала на українку під час відпочинку в Туреччині. Вона кричала, плювалася і намагалася влаштувати бійку.

А у лютому 2023 року Співробітник російського консульства в Ріо-де-Жанейро вдарив дівчину, яка виступала проти війни в Україні.

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