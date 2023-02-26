Зараз вона отримує погрози за звернення в поліцію.

Співробітник російського консульства в Ріо-де-Жанейро вдарив дівчину, яка виступала проти війни в Україні.

Як пише видання Globo, подруга постраждалої зняла це на відео і опублікувала в сторіз в Instagram.

На відео можна побачити, як чоловік у шортах і сорочці виходить з дверей з території генконсульства. Потім він підходить до дівчини в жовто-синьому одязі і вдаряє її рукою в область спини. При цьому росіянин заявляє: "Ще щас сильніше отримаєш!".

Побачивши подругу постраждалої, яка знімала те, що відбувається, агресор зажадав віддати йому телефон, проте до нього підійшов поліцейський.

За даними видання, всі троє є громадянами Росії. Їх опитали в поліцейській дільниці. Постраждала дівчина написала заяву про заподіяння тілесних ушкоджень, їй провели медичне обстеження.

Як пише "Медуза", зараз дівчатам надходять погрози кримінального переслідування з консульства.

Напад росіян на українців

Після початку війни росіяни агресивно реагують на українських біженців за кордоном.

У червні 2022 року в Німеччині двоє росіян напали на українку з дитиною за гасло "Слава Україні". При цьому вони заперечували своє російське походження.

Вже наступного місяця на пляжі в Талліні (Естонія) п'яний чоловік накинувся на двох українок через українську мову.

У серпні в Бад-Вісзее (Німеччина) агресивна росіянка на дитячому майданчику накинулася на українців. Жінка без причини лаяла дворічного хлопчика і його маму, супроводжуючи свою істерику погрозами і звинуваченнями.

У вересні в іспанському місті Сан-Себастьяні російський провокатор напав на українок зі звинуваченнями у фашизмі. Чоловік причепив на сумку колорадську пов'язку і почав знімати конфлікт на телефон, перекривляючи українську мову.

У Франції росіянин побив двох українок з Ізюму Харківської області. Правоохоронці вже почали розслідування.

У грудні неадекватна росіянка напала на українку під час відпочинку в Туреччині. Громадянка країни-окупанта кричала, плювалася і намагалася влаштувати бійку.

"Іди звідси. Я зараз як звездану, то здохнеш. Тьфу на тебе. Це - фашисти. Зігуйте "Хайль Гітлер" і кричіть на весь світ. Придурошная. Дура, дура, дура, дура, дура", - кричала росіянка.

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