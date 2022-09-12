Обидві громадянки України звернулися за допомогою до лікарів.

У Франції росіянин побив двох українок з Ізюму Харківської області. Правоохоронці вже почали розслідування.

Про це повідомив віце-президент Союзу Українців Франції Володимир Когутяк у Facebook.

"Вчора (11 вересня – ред.) о 22:30, в Рокбрюн-Кап-Мартен, дві українські дівчини побили росіяни за те, що вони слухали українську музику", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Місцеве видання Monaco-Matin повідомляє, що Аліна зі своєю мамою Оленою приїхали до Франції 19 квітня, коли їх рідне місто Ізюм перебувало в російській окупації.

За словами Аліна, вона з мамою гуляла по набережній і слухала українську музику. У цей момент вони зустріли чотирьох чоловіків.

"Один з чоловіків побіг на нас. Він вдарив мене в обличчя. Я впала на землю, і він вдарив мене. Він ударив мою матір три рази", - згадує постраждала дівчина.

Постраждалих доставили в лікарню. У Олени зламаний ніс, а у Аліни – болі в ногах і голові. Дівчина впевнена, що нападником був росіянин.

"Коли він заговорив, ми зрозуміли", - зазначила Українка.

У свою чергу речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook повідомив, що посольство України в Парижі взяло інцидент на особливий контроль.

"Дипломати взаємодіють з французькими правоохоронцями для оперативного розслідування нападу, підтримують зв'язок з постраждалими, яким була надана необхідна медична допомога. Нападники повинні бути покарані", - підсумував дипломат.

Як раніше повідомляв УНІАН, в іспанському місті Сан-Себастьяні Російський провокатор напав на українок зі звинуваченнями у фашизмі. Чоловік причепив на сумку колорадську пов'язку і почав знімати конфлікт на телефон, перекриваючи українську мову.

Вас також можуть зацікавити новини: