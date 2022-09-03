В іспанському місті Сан-Себастьяні російський провокатор напав на українок зі звинуваченнями у фашизмі.
Відео зняли українки, які раптово опинилися поруч з росіянином в одному закладі.
Чоловік причепив на сумку колорадську пов'язку і почав знімати конфлікт на телефон, перекривлюючи українську мову.
"Як ці посібники орків можуть тут взагалі ходити?" - поцікавилася одна з жінок.
У відповідь росіянин почав грубіянити, обзиваючи українок "тупими б*ндерівцями".
"Подивіться, тупі б*ндерівці, хох*пітеки. Ні, щоб бути на війні, сидіти вдома ... Пет*шня ср*на", - сказав турист.
Далі відпочивальник почав підбурювати українок "іти в атаку". Жінки на провокацію не піддалися.
"Ми тебе зробимо популярним", - відповіли російському туристу.
Війна в Україні: актуальні дані
Росіяни зосередилися на спробі захопити Донбас. Напередодні Путін встановив нову дату окупації регіону – 15 вересня. Хоч експерти з Інституту вивчення війни сумніваються, що армії РФ це вдасться, враховуючи застопорення у її просуванні.
З початком сутінок противник активізувався на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, однак силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Времівка.
Підтверджено знищення живої сили противника на Запорізькому напрямку. За даними розвідки, колона з вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих, прямувала в сторону Бердянська, де розгорнутий крематорій.
На Південнобузькому напрямку сили оборони успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Високопілля та Потьомкіне.
Як зазначили в Інституті вивчення війни, Росія, користуючись інформаційної "тишею" України довкола контрнаступу на півдні, продовжує брехати про вигадані "провали" українського війська через офіційні та неофіційні джерела.