Українки опинилися поруч з росіянином в одному закладі.

В іспанському місті Сан-Себастьяні російський провокатор напав на українок зі звинуваченнями у фашизмі.

Відео зняли українки, які раптово опинилися поруч з росіянином в одному закладі.

Чоловік причепив на сумку колорадську пов'язку і почав знімати конфлікт на телефон, перекривлюючи українську мову.

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"Як ці посібники орків можуть тут взагалі ходити?" - поцікавилася одна з жінок.

У відповідь росіянин почав грубіянити, обзиваючи українок "тупими б*ндерівцями".

"Подивіться, тупі б*ндерівці, хох*пітеки. Ні, щоб бути на війні, сидіти вдома ... Пет*шня ср*на", - сказав турист.

Далі відпочивальник почав підбурювати українок "іти в атаку". Жінки на провокацію не піддалися.

"Ми тебе зробимо популярним", - відповіли російському туристу.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на спробі захопити Донбас. Напередодні Путін встановив нову дату окупації регіону – 15 вересня. Хоч експерти з Інституту вивчення війни сумніваються, що армії РФ це вдасться, враховуючи застопорення у її просуванні.

З початком сутінок противник активізувався на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, однак силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Времівка.

Підтверджено знищення живої сили противника на Запорізькому напрямку. За даними розвідки, колона з вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих, прямувала в сторону Бердянська, де розгорнутий крематорій.

На Південнобузькому напрямку сили оборони успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Високопілля та Потьомкіне.

Як зазначили в Інституті вивчення війни, Росія, користуючись інформаційної "тишею" України довкола контрнаступу на півдні, продовжує брехати про вигадані "провали" українського війська через офіційні та неофіційні джерела.

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