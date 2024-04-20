Цей крок є частиною зусиль, спрямованих на зміцнення позиції Кіма.

Північна Корея випустила нову пісню, в якій вихваляють лідера Кім Чен Ина як "привітного батька" та "великого лідера". Цей крок, є частиною пропагандистської кампанії, спрямованої на підвищення його авторитету, пише Reuters.

Відео на пісню "Friendly Father" (Привітний батько) було показано в середу на контрольованому державою Корейському центральному телебаченні. У ньому представлені жителі Північної Кореї різного походження, починаючи від дітей і закінчуючи військовослужбовцями та медичним персоналом, які бурхливо співають репліки на кшталт: "Співаймо, Кім Чен Ин, великий лідер" і "Хвалімо Кім Чен Ина, привітного батька".

Живе виконання пісні в супроводі оркестру, яке спостерігав Кім, також транслювалося на державному телебаченні.

Незадовго до випуску пісні державні ЗМІ Північної Кореї змінили назву державного свята на честь народження засновника країни Кім Ір Сена - замість того, щоб називати щорічне державне свято "Днем Сонця", державні ЗМІ почали здебільшого називати його більш нейтральним "квітневим святом".

Такі зміни можуть бути частиною зусиль Кім Чен Ина стати на власні ноги, не покладаючись на своїх попередників, заявив чиновник Міністерства об’єднання Південної Кореї.

КНДР допомагає Росії у війні проти України - новини

Як раніше повідомляв УНІАН, Північна Корея прискорює темпи поставок секретної зброї для РФ. Нещодавно вона відправила ще 6700 контейнерів, в яких може перебувати близько 3 мільйонів снарядів калібру 152 мм.

СБУ знайшла підтвердження, що Росія атакує українців ракетами з КНДР типу Hwasong-11 (KN-23/24).

як писали західні ЗМІ, фактично КНДР використовує Україну як полігон для випробування своїх ракет.

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