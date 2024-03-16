У КНДР підкреслили, що це "явний доказ" зміцнення дружби між двома країнами.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час війсськових навчань публічно проїхався в автомобілі, подарованому йому президентом Росії Володимиром Путіним, демонструючи "явний доказ" зміцнення дружби між двома країнами. Про це повідомляє Reuters з посиланням на північнокорейські ЗМІ.

Поїздка Кіма в п'ятницю на російському лімузині Aurus є "явним доказом дружби між КНДР і Росією, яка всебічно розвивається на новій високій стадії", заявила сестра лідера Кім Йо Чен.

Кім Чен Ин спостерігав за військовими навчаннями в п’ятницю та закликав до "реалістичної" підготовки до бойових дій після спільних щорічних навчань за участю Південної Кореї та Сполучених Штатів, завершених цього тижня.

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"Тільки реалістична підготовка, безпосередньо пов’язана з бойовими діями, може підготувати солдатів як справжніх бійців", – сказав Кім, повідомляє KCNA.

У лютому російський диктатор Володимир Путін подарував Кім Чен Ину російський представницький автомобіль "Аурус". Повідомлялося, що лідер КНДР став першим із закордонних лідерів, хто отримав цей автомобіль у подарунок.

КНДР і Росія

Як писав УНІАН, 4 січня влада США повідомила, що Росія почала використовувати балістичні ракети північно-корейського виробництва для ударів по Україні.

Південна Корея заявила, що зараз КНДР використовує Україну як випробувальний полігон для ракет, здатних нести ядерний заряд.

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