Північна Корея може отримати цінну інформацію щодо технічних питань і самих боєприпасів.

Використання РФ північнокорейських ракет у війні проти України дає Пхеньяну рідкісний шанс перевірити свою зброю в бою.

"Я не вірю, що на моїй пам’яті північнокорейська армія мала таку лабораторію на полі бою, яку росіяни дозволили собі мати в Україні", — сказав генерал Чарльз Флінн, командувач Тихоокеанського сухопутних військ США, якого цитує Bloomberg.

Це дає Північній Кореї можливість отримати цінну інформацію щодо технічних питань і самих боєприпасів. За словами Флінна, Штати будуть уважно спостерігати за тим, як це буде розвиватися. Його та інших непокоїть, що КНДР зможе дізнатися про свою зброю.

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США, Південна Корея та інші звинуватили КНДР в тому, що вона відправляє до Росії новітні балістичні ракети, здатні нести ядерну зброю. Їх можна легко приховати, швидко розгорнути та важко збити. Зображення, надані США, вказують на те, що це Hwasong-11 - широкий клас балістичних ракет малої дальності, які можуть вражати цілі з високим ступенем точності. Їхній радіус становить від 380 до 800 кілометрів.

Флінн назвав триваючі випробування балістичних ракет Північною Кореєю тривожними та дестабілізуючими.

Війна в Україні - як КНДР допомагає Росії

Як раніше повідомляв УНІАН, Північна Корея прискорює темпи поставок секретної зброї для РФ. Нещодавно вона відправила ще 6700 контейнерів, в яких може перебувати близько 3 мільйонів снарядів калібру 152 мм.

СБУ знайшла підтвердження, що Росія атакує українців ракетами з КНДР типу Hwasong-11 (KN-23/24).

У Міністерстві оборони США вважають, що Північна Корея продовжує надавати Росії допомогу у її агресивній війні проти України.

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