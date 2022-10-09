Її очолив перший заступник керівника Адміністрації президента Путіна - Сергій Кирієнко.

У Кремлі з'явилась група людей, яка хоче прибрати військове керівництво РФ і зупинити мобілізацію.

Про це заявив російський опозиціонер Ілля Пономарьов у ефірі "Еспресо".

Її очолив перший заступник керівника Адміністрації президента Путіна - Сергій Кирієнко.

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"У Кремлі дуже серйозна боротьба після оголошення мобілізації. З'явилася партія антимобілізації, до якої долучені Кадиров, Пригожин, Золотов і, де факто, її очолює сам Кирієнко. Це партія намагається "з'їсти" тих, хто відповідає за мобілізацію - Шойгу та Патрушева", - пояснив він.

На думку Пономарьова, ця група хоче Золотова призначити міністром оборони і зробити Кадирова його наступником на чолі Росгвардії.

"Це насправді величезна небезпека для самого Путіна, тому що, якщо Кадиров вийде на федеральний рівень, це суттєво. Рішення змінити Шойгу, я вважаю, що воно є, а рішення щодо призначення Золотова та Кадирова немає", - підсумував експерт.

Боротьба за владу у Кремлі

Останній місяць у медіапросторі активно обговорюють можливу зміну керівництва рФ. Протистояння між Міноборони, Путіним і приватними військовими компаніями Пригожина, які не підкоряються військовому керівництву, вийшли на новий рівень, коли Кадиров відкрито розкритикував Шойгу через нібито бездарне управління солдатами.

На думку західних аналітиків, кремлівські пропагандисти і найближче оточення Путіна роблять все, щоб відбілити репутацію президента на тлі постійних поразок на полі бою перед громадянами.

Після підриву Кримського мосту, за повідомленням української розвідки, у Москві пройшли таємні затримання військових. У місто зайшли "еліти" Росгвардії - дивізія імені Дзержинського.

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