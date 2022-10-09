Наймовірніше, результатом арештом військових в Москві стануть гучні звільнення.

Російський президент Володимир Путін не готовий до варіанту, за яким він остаточно передасть комусь з оточення свою владу.

Про це в ефірі FREEDOM розповів російський юрист Марк Фейгін.

За його словами, найвірогідніша кандидатура на пост президента - Микола Патрушев, але з ним схема передачі влади, як з Медведєвим, не пройде.

"Путін готовий передати владу тільки самому собі, більше нікому. Придумати таку схему, за якої він якби і сховався, то мав шанс повернутися, як було з Медведєвим. З Патрушевим і сімейством таке не пройде. Добровільний варіант такої зміни я виключаю", - сказав Фейгін.

Юрист мало вірить у держпереворот. Говорячи про таємний арешт військових у Москві після вибухів на Кримському мосту, Фейгін уточнив, що його друзі, які проживають або працюють в центрі столиці, ніяких слідчих заходів не бачили.

"Мова йде не про масштабну акцію, а про забезпечення заходів. Вони потрібні для того, щоб мабуть поміняти когось із керівництва. Просто відставити і призначити когось наступного. Я не думаю, що мова йде про якусь силову складову. Принаймні, поки що. Ніхто нічого не бачив. Ніхто нічого не підтверджує поки. Може, це не видно оку. А якщо це не видно оку, значить, йдуть якісь оперативні заходи. Те, що когось знімуть, когось залишать - може бути так", - припустив Фейгін.

Він також додав, що в разі продовження поразок Кремль буде змушений "кинути народу кістку", що узгоджується з варіантом про перестановки в Міноборони Шойгу або Генштабі ЗС РФ.

Переворот у Кремлі - деталі

Останній місяць у медіапросторі активно обговорюють зміну російського керівництва. Протистояння між Міноборони, Путіним і приватними військовими компаніями Пригожина, які не підкоряються військовому керівництву, вийшли на новий рівень, коли Кадиров відкрито розкритикував Шойгу через нібито бездарне управління солдатами.

На думку західних аналітиків, кремлівські пропагандисти і найближче оточення Путіна роблять все, щоб відбілити репутацію президента на тлі постійних поразок на полі бою перед громадянами.

Хоча ті ж аналітики запевняють, що наразі військовими діями Росії на полі бою керує сам Путін.

Після підриву Кримського мосту, за повідомленням української розвідки, у Москві пройшли таємні затримання військових. У місто зайшли "еліти" Росгвардії - дивізія імені Дзержинського.

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