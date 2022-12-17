Також вибухи чулися в двох російських містах.

Минулої ночі в двох містах тимчасово окупованого Криму, а також на території РФ сталися вибухи.

Так, за повідомленнями користувачів соцмереж, перший вибух стався після опівночі в Білгородській області. Факт вибуху підтвердив український журналіст Андрій Цаплієнко, опублікувавши відповідне відео.

Пізніше журналіст повідомив про вибухи, що сталися в Сімферополі і Бахчисараї. Після цих вибухів в соцмережах почали з'являтися повідомлення про черги, які утворилися на виїзді з півострова.

Відео дня

При цьому телеграм-канал "Донбас оперативний" повідомив про два вибухи в Курську.

Атаки на російські авіабази

У ніч на 5 грудня "бавовна" сталася під Рязанню і на аеродромі Енгельсі. За словами росіян, аеродром, який розташований на відстані понад 800 км від України, атакували дрони.

У цих вибухах РФ звинуватила Україну. У ЗСУ ж заявили, що ще "нічого не починали".

6 грудня парад "бавовни" продовжився - невідомий безпілотник атакував аеродром у Курську. В результаті атаки дрона загорівся нафтонакопичувач.

Коментуючи вибухи на російській території, західні союзники України вказали, що ЗСУ мають право бити по цілях в РФ.

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