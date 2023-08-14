Він заявив, що в четвер подасть президенту заяву про свою відставку та свого кабінету міністрів.

Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш заявив у понеділок, що він і його уряд підуть у відставку на цьому тижні через блокування роботи уряду на благо добробуту і економічного зростання країни.

"Цього четверга я подам президенту заяву про відставку себе і цього кабінету", - написавши Каріньш в X (Twitter).

У п'ятницю Каріньш заявив, що сподівається змінити склад уряду після того, як нинішні партнери по коаліції відхилили його пропозицію про перестановки в Кабінеті міністрів, повідомляє Reuters з посиланням на латвійські ЗМІ.

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Також повідомляється, що в середу правоцентристська партія Каріньша "Нова єдність" планує вибрати свого кандидата на пост прем'єр-міністра.

Зрештою, президент Едгарс Рінкевичс повинен дати новому потенційному прем'єр-міністру мандат на формування уряду. Будь-яка нова коаліція також зіткнеться з голосуванням у парламенті, перш ніж вона зможе вступити на посаду.

Наступні парламентські вибори в Латвії заплановані на 2026 рік.

Латвія постійно підтримує Україну у війні

Так. раніше прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш анонсував, що Рига віддасть Україні весь свій флот вертольотів для протистояння загарбницькій війні, яку ведуть росіян.

Також Каріньш заявляв, що не бачить причин, чому Захід не повинен постачати Україні винищувачі. також він стверджував, що українці самі вирішать, як виглядатиме їхня перемога у війні.

Крім того, Каріньш іронічно хвалив Путіна за "хорошу" роботу з об'єднання Європи після війни 1945 року.

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