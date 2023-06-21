Раніше Вільнюс одним з перших підтримав ЗСУ передачею ПЗРК "Стінгер".

Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш анонсував, що Вільнюс віддасть Україні весь свій флот гелікоптерів для протистоянні загарбницькій війні, яку ведуть росіяни.

Про це він заявив на міжнародній конференції з відновлення України в Лондоні, передає "Укрінформ".

"У нас є флот гелікоптерів, всі ці гелікоптери - останні зараз перефарбовуються, щоб бути придатними до використання і мати гарний вигляд - ми відправляємо в Україну", - повідомив Каріньш.

За словами чиновника, його уряд витратив понад 1,3% ВВП на підтримку України, серед яких 1% - забезпечення військових потреб ЗСУ на фронті.

Він наголосив, що Латвія ніколи не плекала ілюзій щодо Росії й прийняла рішення підтримати Київ американськими ПЗРК "Стінгер" ще до початку повномаштабної війни (у листопаді-грудні 2021 року, коли Вільнюс вже непокоївся через скупчення військ РФ на спільному з Україною кордоні).

Каріньш заявив, що тоді це було правильним рішенням, адже зброя приїхала за день до початку вторгнення та стала одним з чинників, чому росіяни не захопили аеропорт у Київській області.

Глава латвійського уряду вказав, що наразі країна продовжує підтримувати Україну як на гуманітарному, так і на військовому рівні, тому що у Латвії, як у нації, є розуміння, за що борються українці.

"Вони борються за багато речей, але ви можете звести це до трьох цінностей: свобода, демократія і верховенство права. Всі ми постійно говоримо про ці речі. Ми всі є борцями за свободу. Але, друзі, українці - це борці за свободу, а ми зараз є тими, хто підтримує свободу", - заявив він.

Чиновник додав, що підтримує інтегрування України до ЄС та НАТО й підкреслив, що усі заморожені російські активи мають піти на відновлення тих руйнувань, які заподіяли росіяни.

Зазначимо, що конференція на честь України (Ukraine Recovery Conference) триватиме у Лондоні два дні - протягом 21 та 22 червня.

Прем'єр Латвії відзначився "тролінгом" Путіна

Нагадаємо, що 7 червня прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш відзначився сарказмом щодо війни, яку розв'язав лідер РФ Володимир Путін проти України.

Він підкреслив, що своїми діями диктатор досягне того, що Україна стане членом НАТО, а Європа вперше від кінця Другої світової війни стане по справжньому об'єднаною. Він похвалив Путіна за "хорошу роботу".

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