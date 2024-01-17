Наразі всі ресурси РФ йдуть на війну проти України.

Міністерство оборони Литви вважає, що Російська Федерація планує довгострокове збільшення сил у західному напрямку.

Однак, як пише Delfi, до закінчення війни в Україні країна-агресор не має ресурсів для відкриття другого фронту.

"Поки не завершилися бої в Україні, важко припускати, що Росія перерозподілить пріоритети й почне згуртовувати сили в інших напрямках", – заявили у міністерстві.

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На думку представників оборонного відомства, Росія планує довгострокове збільшення сил у західному напрямку. Загарбники розробили плани щодо розширення інфраструктури та військових частин, проводять інфраструктурні зміни та ділять сфери командування.

"Росія зберігає значні потужності та їх постійно поповнює біля лінії фронту в Україні. Пріоритет Росії на цей момент – не програти у війні з Україною, вона спрямовує на це певні ресурси", – додається у повідомленні.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, станом на сьогоднішній ранок втрати країни-агресорки Росії становлять близько 372 820 осіб.

На фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Бої загострились на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Нещодавно Путін нарешті зізнався, що він завойовує, а не "звільняє" Україну.

"Спроба спонукати нас відмовитися від тих завоювань, які ми реалізували за останні 1,5 року... Ну, це неможливо. Всі розуміють, що це неможливо: і правлячі кола в Україні розуміють, і західні еліти розуміють", - заявив Путін.

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