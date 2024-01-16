Він наголосив, що Україна готова боротися з "російською терористичною інституцією", проте їй потрібна допомога.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував матеріал видання BILD, у якому йшлося про те, що НАТО готується до війни із Росією. У документі, на який посилалися автори матеріалу, зазначалося, що напад на Альянс може статися вже у 2025 році.

"В цьому документі мовиться про напад з території Білорусі. Якщо дехто буде продовжувати спостерігати і не допомагати нашій країні, то, як кажуть, у світі все може відбуватися. Однак я думаю, що до того часу Росія буде вже знищена, якщо наші друзі та партнери будуть займати максимально активну позицію щодо допомоги нам саме з сучасною зброєю уражень", – наголосив Данілов в інтервʼю "24 каналу".

Секретар РНБО зауважив, що Україна готова боротися з "російською терористичною інституцією" та знищувати окупантів. Проте нашій країні необхідна допомога.

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"Якщо деякі країни надалі будуть "з кута" спостерігати, чим це все буде закінчуватися – тоді, ще раз наголошую, у світі може все відбуватися, але я в це не вірю. Ще раз наголошую, ми точно здобудемо перемогу над цим агресором. Буде важко, буде складно, але ми точно будемо переможцями в цій війні", – констатував Данілов.

Загроза нападу на НАТО

Видання BILD із посиланням на документ Бундесверу писало, що в НАТО готуються до війни з Росією. Сценарій стартує в лютому 2024 року, коли Росія нібито запустить чергову хвилю мобілізації і призове в армію додатково 200 тисяч осіб, після чого РФ посилить наступ на території України. Прогнозується, що прихована атака Росії на Захід почнеться в липні, і з часом вона буде ставати більш явною.

У НАТО прокоментували цей матеріал. В Альянсі зазначили, що оприлюднений прогноз не є секретним розвідувальним аналізом, який прогнозує розвиток подальшої ситуації, а лише – сценарій для навчань.

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