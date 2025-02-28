Британський прем'єр Стармер прийме європейських лідерів для планування наступних кроків щодо України.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме президента України Володимира Зеленського та інших європейських лідерів у Лондоні в неділю.

На зустрічі політики обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Україні після припинення війни з РФ, пише Bloomberg.

Також на цій зустрічі Стармер і президент Франції Еммануель Макрон розкажуть європейським союзникам про свої бесіди з президентом США Дональдом Трампом, під час яких вони намагалися переконати його пообіцяти військову "підтримку" США, якщо Кремль порушить потенційну мирну угоду в майбутньому.

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Стармер також запросив до Лондона лідерів Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Туреччини, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії, повідомив офіс прем'єр-міністра.

Очікується, що на зустрічі також будуть присутні генеральний секретар НАТО Марк Рютте і президенти Європейської комісії та Європейської ради Урсула фон дер Ляєн і Антоніо Коста.

Стармер проведе окремі двосторонні зустрічі із Зеленським та італійським прем'єр-міністром Джорджією Мелоні.

Європейці хочуть, щоб Трамп запропонував американську повітряну розвідку, спостереження і повітряне прикриття як крайній захід для надання допомоги європейським миротворчим військам, якщо вони зазнають нападу з боку РФ після мирної угоди.

Однак сам Трамп не сприймає цю ідею, хоч і сказав, що завжди готовий допомогти Британії.

Очікування обов'язків, які Європа і США чекають один від одного, ускладнює обговорення, сказало джерело видання.

Візит Зеленського до США

28 лютого президент України Володимир Зеленський здійснить візит до США для зустрічі з президентом Дональдом Трампом.

Потім Трамп підтвердив, що Зеленський приїде до Вашингтона для підписання угоди про видобуток корисних копалин.

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