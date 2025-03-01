Сьогодні ж його у своїй резиденції прийме британський прем'єр Кір Стармер.

Літак українського президента Володимира Зеленського вже здійснив посадку в Лондоні.

Британський прем'єр-міністр у другій половині дня прийме президента України у своїй резиденції на Даунінг-стріт, 10. Офіс британського прем'єра підтвердив цю інформацію після того, як Зеленський прибув до Великої Британії літаком зі США.

На завтра у Зеленського запланована участь в організованому Стармером саміті європейських лідерів, на якому обговорюватимуть завершення війни в Україні.

За повідомленнями Sky News, балтійські країни обурені тим, що їх не запросили на саміт у Лондоні. Як пише видання з посиланням на джерело в європейських дипломатичних колах, Латвію, Литву та Естонію не включили до завтрашнього саміту з питань України, хоча в них є план.

Прем'єр Стармер проведе телефонну розмову з лідерами Балтії, але це вважають недостатньою альтернативою.

Саміт європейських лідерів у Лондоні

Учора стало відомо, що британський прем'єр Кір Стармер прийме президента України Володимира Зеленського та інших європейських лідерів у Лондоні в неділю.

На зустрічі обговорять гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Україні після припинення війни з РФ.

Також на цій зустрічі Стармер і президент Франції Еммануель Макрон розкажуть європейським союзникам про свої бесіди з президентом США Дональдом Трампом.

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