Дії влади РФ можуть призвести до конфліктних ситуацій з НАТО у Чорному морі. Таку заяву зробив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев, передає Novinite.
"Можливість зіткнення між НАТО та РФ в Чорному морі виключати не можна. НАТО пагне все таки уникнути ескалації, але це насправді залежить від дій російської влади, яка постійно провокує Альянс, зокрема, розширюючи зону контролю", - пояснив свою точку зору болгарський міністр.
Тагарев підкреслив, що закінчення війни залежить від української сторони, але головна умова для миру – "відновлення її територіальної цілісності".
Ситуація в Чорному морі
Ситуація в Чорному морі погіршилась з тих пір, коли РФ вийшла з "зернової угоди". Після цього вона почала нищити ракетами українську портову і зернову інфраструктуру. Крім того, влада країни-агресора заявила, що буде розглядати будь-які кораблі, які слідують через Чорне море, як такі, що перевозять військові вантажі.