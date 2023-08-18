При цьому, там підкреслили, що прагнуть уникнути будь-якої ескалації в морі.

Дії влади РФ можуть призвести до конфліктних ситуацій з НАТО у Чорному морі. Таку заяву зробив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев, передає Novinite.

"Можливість зіткнення між НАТО та РФ в Чорному морі виключати не можна. НАТО пагне все таки уникнути ескалації, але це насправді залежить від дій російської влади, яка постійно провокує Альянс, зокрема, розширюючи зону контролю", - пояснив свою точку зору болгарський міністр.

Тагарев підкреслив, що закінчення війни залежить від української сторони, але головна умова для миру – "відновлення її територіальної цілісності".

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Ситуація в Чорному морі

Ситуація в Чорному морі погіршилась з тих пір, коли РФ вийшла з "зернової угоди". Після цього вона почала нищити ракетами українську портову і зернову інфраструктуру. Крім того, влада країни-агресора заявила, що буде розглядати будь-які кораблі, які слідують через Чорне море, як такі, що перевозять військові вантажі.

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