У столиці РФ Москві велика бурулька впала на голову директору департаменту оперативного управління міністерства з надзвичайних ситуацій (МНС), генерал-лейтенанту Анатолію Єлізарову.
Як повідомив телеграм-канал Mash, його госпіталізували з травмою голови. Автори публікації показали ролик, на якому видно, як від даху будівлі відколюється велика бурулька, а в цей момент під ним проходив Єлізаров. В результаті бурулька впала прямо йому на голову.
"Генерал-лейтенанта госпіталізували, за ним доглядають лікарі", - йдеться в повідомленні.
Тепер московська прокуратура проводить перевірку і розшукує відповідальних за чистку від снігу даху цього будинку.
За даними росЗМІ, Єлізаров був прооперований і знаходиться в свідомості.
Втрати росіян на війні в Україні
Станом на сьогодні Росія в Україні втратила близько 104 560 військових.
При цьому, вчора стало відомо, що в червні під Попасною українські військові ліквідували російського генерал-лейтенанта Романа Кутузова. Про ліквідацію цього генерала повідомляла українська розвідка, але його смерть, як і інших високих військових чинів, заперечувало російське командування.