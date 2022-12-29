За даними росЗМІ він вижив і знаходиться під наглядом лікарів.

У столиці РФ Москві велика бурулька впала на голову директору департаменту оперативного управління міністерства з надзвичайних ситуацій (МНС), генерал-лейтенанту Анатолію Єлізарову.

Як повідомив телеграм-канал Mash, його госпіталізували з травмою голови. Автори публікації показали ролик, на якому видно, як від даху будівлі відколюється велика бурулька, а в цей момент під ним проходив Єлізаров. В результаті бурулька впала прямо йому на голову.

"Генерал-лейтенанта госпіталізували, за ним доглядають лікарі", - йдеться в повідомленні.

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Тепер московська прокуратура проводить перевірку і розшукує відповідальних за чистку від снігу даху цього будинку.

За даними росЗМІ, Єлізаров був прооперований і знаходиться в свідомості.

Втрати росіян на війні в Україні

Станом на сьогодні Росія в Україні втратила близько 104 560 військових.

При цьому, вчора стало відомо, що в червні під Попасною українські військові ліквідували російського генерал-лейтенанта Романа Кутузова. Про ліквідацію цього генерала повідомляла українська розвідка, але його смерть, як і інших високих військових чинів, заперечувало російське командування.

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