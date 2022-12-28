Його ліквідацію приховували в Москві. На момент знищення він командував армійським корпусом "ДНР".

У червні під Попасною українські військові ліквідували російського генерал-лейтенанта Романа Кутузова.

Дані про це навів журналіст Сергій Костеж. Так, він зазначив, що про ліквідацію цього генерала повідомляла українська розвідка, але його смерть, як і інших високих військових чинів, відкидало російське командування.

"Виявляється, вже на Федеральному військовому пантеоні під Москвою скромно в списках є такий собі генерал-лейтенант Роман Кутузов, який чогось загинув ще в червні під Попасною", - написав журналіст.

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Він зазначив, що за офіційною версією, Кутузов командував 8 армією і мав би знаходитись в Новочеркаську Ростовської області РФ.

"Виявляється, ні. В ці дні він чомусь командував 1-м армійським корпусом "ДНР". Дивно, бо в Росії чогось розказували 8 років, що у нас тут "гражданская война". А тут виявляється кадрові генерали ЗС РФ збіговиськом бойовиків-сепаратистів командують, як же ж так?", - прокоментував жірналіст.

Ситуація на фронті і втрати росіян

28 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни продовжують наступальні дії на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

ЗСУ активно протистоять загарбникам - ще наприкінці літа вони пішли у контрнаступ та вже звільнила понад 1 тис. 800 українських населених пунктів.

Станом на сьогодні Росія в нашій державі втратила близько 103 тисяч 770 військових та 3017 танків.

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