Окрім цього, з'явилося підтвердження інформації про удар на Херсонщині, який захисники України завдали 26 грудня.

Українські військові відбили чергові атаки окупантів на Донбасі. РФ "ламає зуби" та зазнає чергових поразок.

"Наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині", - йдеться у новому зведенні від Генерального штабу Збройних Сил України.

Окрім цього, за добу українські ракетники і артилеристи уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили та військової техніки рашистів. Також наші захисники "мінуснули" 2 склади боєприпасів і важливий військовий об’єкт окупантів.

Відео дня

Також з'явилося підтвердження ураження позицій рашистів в районі Чаплинки у Херсонській області. 26 грудня українські військові в результаті вогневого ураження ліквідували близько 50 росіян.

Війна в Україні: останні новини

Учора у Генштабі повідомили про серйозні проблеми росіян в Луганській області. Через значні втрати там все більше випадків дезертирства російських військовослужбовців та залишення ними бойових позицій.

Окрім цього, ЗСУ розгромили штаб окупантів. Вони ліквідували командира бригади та кількох топ-офіцерів РФ. Як зазначив президент України, наступний рік має бути вирішальним на фронті.

В ISW вже повідомили, що сили РФ на Бахмутському напрямку виснажені. Експерти порівнюють ситуацію під Бахмутом з подіями в Херсоні.

Вас також можуть зацікавити новини: