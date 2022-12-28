Українські військові відбили чергові атаки окупантів на Донбасі. РФ "ламає зуби" та зазнає чергових поразок.
"Наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині", - йдеться у новому зведенні від Генерального штабу Збройних Сил України.
Окрім цього, за добу українські ракетники і артилеристи уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили та військової техніки рашистів. Також наші захисники "мінуснули" 2 склади боєприпасів і важливий військовий об’єкт окупантів.
Також з'явилося підтвердження ураження позицій рашистів в районі Чаплинки у Херсонській області. 26 грудня українські військові в результаті вогневого ураження ліквідували близько 50 росіян.
Війна в Україні: останні новини
Учора у Генштабі повідомили про серйозні проблеми росіян в Луганській області. Через значні втрати там все більше випадків дезертирства російських військовослужбовців та залишення ними бойових позицій.
Окрім цього, ЗСУ розгромили штаб окупантів. Вони ліквідували командира бригади та кількох топ-офіцерів РФ. Як зазначив президент України, наступний рік має бути вирішальним на фронті.
В ISW вже повідомили, що сили РФ на Бахмутському напрямку виснажені. Експерти порівнюють ситуацію під Бахмутом з подіями в Херсоні.