Соратники російського опозиціонера Олексія Навального стверджують, що компанія дружини командувача російського угруповання військ в Україні генерала Сергія Суровікіна отримує мільйони рублів від компанії, пов’язаної з бізнесменом Геннадієм Тимченком.
В розслідуванні Фонду боротьби з корупцією вказується, що ця компанія видобуває фосфати у Сирії, де Суровікін також командував російськими військами. На думку соратників Навального, генерал заробив, захищаючи бізнес-інтереси Тимченка.
Вказується, що від бізнесмена компанія дружини Суровікіна отримала кредити на суму 129 мільйонів рублів.
Команда Навального переконана, що ці виплати "найбільше схожі на хабарі".
В останній офіційній декларації Суровікіних зазначається, що з 2017 до 2019 року генерал заробив сумарно 30,9 мільйона рублів, а його дружина – 19,7 мільйона. Після 2019-го Міноборони РФ засекретило інформацію про доходи керівництва армії.
Що відомо про Суровікіна
8 жовтня в Міністерстві оборони РФ вперше призначили командувача окупаційною армією в Україні. Ця посада дісталася 55-річному Суровікіну.
Голова московського бюро Financial Times Макc Седдон назвав Суровікіна корумпованим і брутальним генералом навіть за стандартами російської армії.
21 жовтня стало відомо, що Суровікін виявився власником елітного майна вартістю 2 мільйони доларів.