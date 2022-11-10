Зазначається, що російський генерал захищав інтереси компанії, яка видобуває у Сирії фосфати.

Соратники російського опозиціонера Олексія Навального стверджують, що компанія дружини командувача російського угруповання військ в Україні генерала Сергія Суровікіна отримує мільйони рублів від компанії, пов’язаної з бізнесменом Геннадієм Тимченком.

В розслідуванні Фонду боротьби з корупцією вказується, що ця компанія видобуває фосфати у Сирії, де Суровікін також командував російськими військами. На думку соратників Навального, генерал заробив, захищаючи бізнес-інтереси Тимченка.

Вказується, що від бізнесмена компанія дружини Суровікіна отримала кредити на суму 129 мільйонів рублів.

Команда Навального переконана, що ці виплати "найбільше схожі на хабарі".

В останній офіційній декларації Суровікіних зазначається, що з 2017 до 2019 року генерал заробив сумарно 30,9 мільйона рублів, а його дружина – 19,7 мільйона. Після 2019-го Міноборони РФ засекретило інформацію про доходи керівництва армії.

Що відомо про Суровікіна

8 жовтня в Міністерстві оборони РФ вперше призначили командувача окупаційною армією в Україні. Ця посада дісталася 55-річному Суровікіну.

Голова московського бюро Financial Times Макc Седдон назвав Суровікіна корумпованим і брутальним генералом навіть за стандартами російської армії.

21 жовтня стало відомо, що Суровікін виявився власником елітного майна вартістю 2 мільйони доларів.

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