Німеччина обіцяла Польщі танки Leopard замість існуючих польських танків, що поставляються в Україну.

Президент Польщі Анджей Дуда звинуватив Німеччину у порушенні свого слова щодо узгодженого обміну танками.

Про це він розповів телеканалу в кулуарах WELT у кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Уряд Олафа Шольца пообіцяв Польщі танки Leopard замість існуючих польських танків, що поставляються в Україну

"Ви не дотримали обіцянку. І, чесно кажучи, ми дуже розчаровані цим", - сказав Дуда телеканалу WELT в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Він додав, що Польща сподівалася на озброєння, обіцяне Шольцом: "Ми надали Україні велику кількість танків, тому що вважаємо, що це наша відповідальність як сусіда. Це послабило власний військовий потенціал Польщі і витратило військові запаси. Саме тому Польща сподівалася на підтримку з боку НАТО, а також з боку США і Німеччини".

"Більшу частину нашого танкового арсеналу в ЗС Польщі складають німецькі танки типу Leopard. Так що, якби нас підтримала Німеччина, якби ми отримали їх заміну у вигляді обміну, то ми були б дуже щасливі", - сказав президент Польщі.

В цілому федеральний уряд занадто мало робить для допомоги Україні, вважає Дуда: "Перш за все Україні повинна допомагати сама Німеччина. Україна дійсно дуже терміново потребує цієї допомоги".

Минулого тижня Німеччина оголосила про так званий кільцевий обмін з Чехією. Берлін хоче надати партнеру по НАТО 15 танків Leopard 2 з промислових запасів і використовувати їх для компенсації поставок важкого озброєння з Чехії в Україну.

Військова допомога від Німеччини: головне