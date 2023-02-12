В операції задіяли канадські та американські літаки.

У суботу, 11 лютого 2023 року, в небі над Канадою збили невідомий обʼєкт. В операції задіяли американські та канадські літаки. Обʼєкт успішно обстріляв американський F-22.

"Я наказав збити невпізнаний об’єкт, який порушив повітряний простір Канади. NORAD (Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки) збило об'єкт над Юконом", – повідомив у Twitter премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо.

За словами канадського премʼєра, він вже провів розмову із президентом США Джо Байденом щодо цього інциденту.

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"Я розмовляв із президентом Байденом. Збройні сили Канади проаналізують уламки об’єкта. Дякуємо NORAD за спостереження", – зауважив Трюдо.

Збиття обʼєктів у небі над Північною Америкою

На початку лютого над США помітили китайську розвідувальну повітряну кулю. Уже 4 лютого США збили кулю-шпигуна. Відповідний наказ віддав президент США Джо Байден. Обʼєкт було знищено ракетою одного з літаків.

Примітно, що Китай відхилив запит про телефонну розмову між Міністром оборони США Ллойдом Остіном і міністром оборони Китаю Вей Фенхе після того, як Вашингтон збив китайську повітряну кулю-шпигуна.

Пізніше Китай висловив протест проти дій США у зв'язку зі збиттям повітряної кулі, що залетіла в американський повітряний простір. Пекін зазначає, що раніше "неодноразово інформував" американську сторону "про цивільний характер дирижабля".

Водночас США мають намір розширити санкції проти Китаю через інцидент з китайською повітряною кулею, що пролетіла через американську територію, імовірно, зі шпигунською місією.

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