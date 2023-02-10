Потепління у відносинах двох держав, що раніше намітилося, тепер зіпсовано.

США мають намір розширити санкції проти Китаю через інцидент з китайською повітряною кулею, що пролетіла через американську територію імовірно зі шпигунською місією. Про це виданню The Wall Street Journal повідомили джерела в спецслужбах США.

Стверджується, збитий китайський аеростат мав у своїй конструкції антени і датчики для збору розвідданих і зв'язку, що підтверджує загрозу для національної безпеки США з боку Китаю.

"Це, безсумнівно, підливає масла у вогонь, підкріплюючи аргументи у справі "китайських яструбів", – заявив виданню співробітник Центру нової американської безпеки у Вашингтоні Мартейн Рассер.

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Відзначається, що в останні місяці Пекін і Вашингтон намагалися налагодити раніше зіпсовані відносини, але тепер адміністрація Байдена має намір внести в санкційні списки ще шість китайських компаній, пов'язаних з урядом і програмою "повітряної кулі".

"Китай ризикує втратити доступ до західних технологій після того, як повітряна куля-шпигун пролетіла над США, а Вашингтон і його союзники розглядають можливість покарати Пекін більш жорсткими обмеженнями на вироби, необхідні Китаю для зміцнення військової та економічної могутності", – пише видання.

Інцидент з китайським аеростатом над США

2 лютого над територією США було помічено величезну повітряну кулю, яку американські військові визначили як китайський шпигунський апарат. Ще одну таку ж повітряну кулю було помічено над Латинською Америкою.

Влада Китаю заявила, що це цивільний метеорологічний зонд, який просто знесло вітром. Однак у Білому домі цьому не повірили і скасували запланований раніше важливий візит Ентоні Блінкена до Пекіна.

4 лютого американські військові збили кулю, коли вона опинилася над океаном і її уламки більше не могли заподіяти шкоди на землі.

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