У Пекіні вважають, що реакція США на появу аеростата в небі була надмірною.

Китай висловив протест проти дій США у зв'язку зі збиттям китайської повітряної кулі, що залетіла в американський повітряний простір. Відповідне комюніке опублікувало Міністерство закордонних справ Китаю.

"Китай категорично не схвалює і протестує проти нападу США на цивільний безпілотний аеростат із застосуванням сили", – йдеться в повідомленні.

Пекін зазначає, що раніше "неодноразово інформував" американську сторону "про цивільний характер дирижабля". Китайці наполягають, що повітряне судно опинилося в повітряному просторі США у зв'язку з форс-мажорними обставинами.

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"Китайська сторона явно просила американську сторону належним чином вирішити це питання в спокійній, професійній і стриманій манері", – заявили в МЗС Китаю.

При цьому китайці посилаються на заяву представника Пентагону, який раніше також заявляв, що аеростат не несе військової або фізичної загрози для людей на землі.

"В таких умовах застосування сили США є явною надмірною реакцією і серйозним порушенням міжнародної практики. Китай буде рішуче захищати законні права та інтереси відповідної компанії і залишає за собою право при необхідності дати додаткові відповіді", – резюмували в МЗС Китаю.

Інцидент з китайським аеростатом над США

В середині тижня над територією США з'явилася величезна повітряна куля або аеростат. У Пентагоні заявили, що це китайський апарат, який, ймовірно, виконує розвідувальні завдання.

Китай запевняв, що аеростат є цивільним метеорологічним зондом, який просто віднесло вітром. Однак Вашингтон все одно вирішив скасувати важливий візит глави Держдепу Блінкена в Пекін в якості реакції на інцидент.

У суботу американські військові все ж збили китайський аеростат, коли він опинився над морем, де падіння його уламків вже не несло жодної загрози.

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