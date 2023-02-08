Відразу після інциденту вони направили запит на дзвінок міністру національної оборони КНР Вей Фенге.

Китай відхилив запит про телефонну розмову між Міністром оборони США Ллойдом Остіном і міністром оборони Китаю Вей Фенхе після того, як Вашингтон збив китайську повітряну кулю-шпигуна.

Про це в мікроблозі Twitter повідомив репортер національної безпеки Foreign Policy Джейк Дейтч з посиланням на спікера Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Патріка Райдера.

"У суботу, 4 лютого, відразу після того, як були вжиті заходи щодо приземлення повітряної кулі КНР, Міністерство оборони направило запит на дзвінок по захищеній лінії між міністром Остіном і міністром національної оборони КНР Вей Фенге", - йдеться в офіційній заяві.

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У Пентагоні відзначили, що зв'язок між збройними силами особливо важливий в такі моменти, тому прихильність США відкритим лініям зв'язку збережеться.

Збиття китайського аеростата над США

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого Пентагон повідомив про величезну повітряну кулю або аеростат, який був зафіксований в повітряному просторі США.

У Штатах заявили, що аеростат належить Китаю. У Китаї відповіли, що це метеорологічний зонд, який віднесло вітром.

4 лютого президент США Джо Байден віддав наказ збити китайську кулю-шпигуна над морем.

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