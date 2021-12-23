Термін придатності цих вакцин почав спливати, тому у влади країни не було іншого вибору.

У Нігерії знищили понад мільйон доз вакцини проти COVID-19, виробництва фармкомпанії AstraZeneca.

За словами Голови Національного агентства з розвитку первинної медико-санітарної допомоги (NPHCDA) Нігерії Фейсала Шуайба, уряд не мав іншого вибору, оскільки пожертвувані дози неможливо було використовувати до закінчення терміну придатності, повідомляє The Associated Press.

"Розвинені країни закуповували ці вакцини і зберігали їх, і коли термін їхньої дії почав закінчуватися, (держави. - ред.) запропонували їх для пожертвування", - пояснив Шуайб.

Минулого тижня глава NPHCDA заявив, що країна більше не буде приймати такі пожертвування. "Якщо ми збираємося подолати цю пандемію COVID-19, Ми повинні поліпшити поставки вакцин проти COVID-19, - підкреслив він. - Жодна країна не зможе викорінити COVID-19, поки всі країни не зможуть викорінити його".

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У Нігерії тільки 2% з 206 млн населення вважаються повністю вакцинованими від коронавірусу. У той же час в уряді мають намір щепити більше чверті жителів країни до лютого 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, у Всесвітній організації охорони здоров'я попередили, що COVID-19 перетвориться на пандемію бідних країн, а держави, які активно щеплюють своїх громадян додатковими дозами вакцин від коронавірусу, йдуть на ризик.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.