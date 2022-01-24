Ця людина, за припущеннями, прилетіла до Нідерландів з Йоганнесбурга або Найробі, а політ з Йоганнесбурга до Схіпхола триває близько 11 годин.

В аеропорту Амстердама Схіпхол в неділю виявили людину, яка "зайцем", в відсіку шасі вантажного лайнера, прилетіла з півдня Африки - і при цьому залишився живою.

Ті, хто намагається безкоштовно долетіти куди-небудь таким способом, найчастіше не виживають: температура повітря на висоті, на якій літають сучасні лайнери, зазвичай становить близько мінус п'ятдесяти градусів, а саме повітря сильно розріджене, при цьому відсіки шасі, на відміну від салону літака, не герметичні, пише Бі-бі-сі.

"Чоловік був виявлений живим у стабільному стані у відсіку носового шасі літака і відправлений до лікарні, - повідомила представниця об'єднаної служби поліції і прикордонної охорони Нідерландів Йоанна Хельмондс, - в першу чергу нас, зрозуміло, турбує стан його здоров'я."

"Те, що він вижив в такому холоді і на такій висоті, вкрай незвично, - додала Хельмондс. - Дуже, дуже незвично!"

Цей щасливчик, за припущеннями поліції і преси, прилетів до Нідерландів з Йоганнесбурга або Найробі, а політ з Йоганнесбурга до Схіпхола триває близько 11 годин.

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Про вік і національність виявленого чоловіка поки нічого не повідомляється.

Представник компанії Cargolux Italia підтвердив, що на борту їх вантажного літака була виявлена стороння людина, проте від подальших коментарів відмовився, пославшись на те, що компанія спочатку повинна провести власне розслідування.

Єдиним вантажним рейсом компанії Cargolux, який прибув в неділю в аеропорт Схіпхол, був "Боїнг-747", що вилетів з Йоганнесбурга і здійснив проміжну посадку в Найробі.

Представник аеропорту також на став вдаватися в подробиці події, зазначивши лише, що "зайці", які прибувають на літаках в Голландію - це велика рідкість, і в попередніх випадках це були нелегальні мігранти з Нігерії або Кенії.

Минулого року голландські прикордонники виявили у відсіку шасі літака, що приземлився в аеропорту Схіпхол, тіло нігерійця, який намагався "зайцем" дістатися Європи.

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