Розвідка фіксує випадки шпигунства за допомогою впровадження класичних агентів.

У Німеччині активізувались російські спецслужби, які у своїй підривній діяльності використовують навіть брутальні методи.

Голова контррозвідки ФРН Томас Хальденванг заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", що ця діяльність досягла рівня холодної війни ще до початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну і значно збільшилася.

За його словами, розвідка фіксує випадки шпигунства за допомогою впровадження класичних агентів, які "намагаються розвивати мережу контактів та отримувати інформацію". Вони також застосовують усі наявні методи "м'якого" шпигунства і шантажу.

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Ця проблема стала менш нагальною після висилки навесні минулого року шпигунів, які переховувалися під дипломатичним статусом. Однак зараз РФ використовує у ФРН також так званих "подорожуючих агентів". Це нелегали із підробленими документами, які "намагаються відстежувати людей".

Крім того, напередодні парламентських виборів російські хакери зламали облікові записи низки депутатів Бундестагу, а раніше група APT 28 зламала сервери Бундестагу, викравши великий обсяг інформації. Також РФ через державні ЗМІ та інтернет поширюють свою пропаганду на населення Німеччини.

Російські шпигуни - що повідомлялось

Як раніше повідомляв УНІАН, у Німеччині співробітника розвідки звинувачують у держзраді - він шпигував на користь Росії.

Нещодавно також директор ФБР поскаржився на засилля російських шпигунів в США

У серпні у Польщі викрили шпигунську мережу РФ, яка мала підривати поїзди зі зброєю для України.

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